Piano Paesaggistico, il Comune di Marsala chiede più tempo per le osservazioni dei cittadini. Ok della Regione

I cittadini marsalesi avranno ancora un po’ di tempo per presentare le loro osservazioni al nuovo Piano Paesaggistico della città.

Lo comunica l’amministrazione comunale in seguito a un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi a Palermo con il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano, il dirigente del Settore Territorio e Ambiente del Comune e i vertici regionali degli Assessorati Ai Beni Culturali e identità siciliane e all’Urbanistica. Presente anche il deputato regionale Stefano Pellegrino, promotore della riunione.

“In seguito all’incontro – afferma il presidente Sturiano – abbiamo ottenuto la possibilità di poter effettuare delle nuove osservazioni al piano adottato. Questa apertura è certamente un positivo risultato che può portare a una migliore concertazione anche con i cittadini che da anni attendono di poter fare le loro proposte. Per questo desidero ringraziare per il suo interessamento l’onorevole Stefano Pellegrino punto di riferimento della nostra Città alla Regione. Della situazione ho informato il sindaco Massimo Grillo e già la prossima settimana il dirigente Mezzapelle diramerà l’avviso con cui chiedere ai cittadini di formulare le loro osservazioni in merito a questo importante strumento urbanistico”.

Il piano paesaggistico che, secondo la legge, è propedeutico all’approvazione del nuovo piano regolatore generale, al piano della RNO dello Stagnone e altri regolamenti e piani di carattere urbanistico, con i suoi ambiti di tutela (1, 2 e 3) pone dei vincoli su diverse zone dell’intero territorio marsalese. In particolare, nelle zone 2 e 3 l’attività edilizia potrebbe essere maggiormente limitata. Da qui la necessità di alcune modifiche.