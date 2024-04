A Petrosino due giorni di Esposizione Cinofila Internazionale di Marsala e Nazionale di Trapani

Anche quest’anno i giorni 20 e 21 aprile a Petrosino presso il “Camping Biscione” si svolgerà la doppia Esposizione Cinofila Internazionale di Marsala e Nazionale di Trapani, organizzate dal Gruppo Cinofilo Marsalese, guidato dal presidente Paolo Pistone, i vice presidenti Salvatore Ombra e Fausto Scuderi, e i consiglieri Milena Urso, Lorenzo Gandolfo, Andrea Sofia, Marco Mustari, Carmelo De Filippi, Claudio Linares. L’evento espositivo vedrà coinvolti più di 600 soggetti delle diverse razze canine riconosciute dalla FCI. L’esposizione avrà inizio alle ore 09:00. Tutti i soggetti presenti saranno valutati da esperti Giudici ENCI del panorama Internazionale. I migliori soggetti valutati durante l’Expo alle ore 14:30 sfileranno al “Best in Show” al termine del quale verra’ proclamato il miglior soggetto della esposizione.

Il Gruppo Cinofilo Marsalese – Delegazione ENCI di Marsala, da circa 60 anni dalla sua costituzione, si interessa di tutelare le razze canine riconosciute , migliorandone ed incrementandone l’allevamento, nonché disciplinandone e favorendone l’impiego e la valorizzazione ai fini zootecnici e cinotecnici, oltre che sportivi.

Durante l’esposizione internazionale del 20 aprile verranno ricordati alcuni cinofili del territorio scomparsi, ed in particolare: Michele Giglio allevatore di Cirnechi dell’Etna creatore dell’Allevamento del Falco Rosso di Marsala che con i suoi Cirnechi ha portato in alto il nome di Marsala nel mondo; Angelica Pitò giovane allevatrice di Pastori del Caucaso prematuramente scomparsa che frequentava il mondo espositivo con grande passione e dedizione; un trofeo a premiare il miglior soggetto tra i pastore belga per ricordare l’amico Renato Curcio, cinofilo, conoscitore delle razze e affabile collaboratore del gruppo cinofilo marsalese ed ancora il Dottor Uccio Parrinello, scomparso da poco improvvisamente lasciando attonita tutta la popolazione marsalese che lo stimava come persona e professionista, appassionato cinofilo sempre disponibile, ha prestato per anni il suo servizio come medico durante le esposizioni,

Le manifestazioni si svolgeranno al “Camping Biscione” di Petrosino, struttura ricettiva che da più di 30 anni rappresenta una “perla” del territorio che vanta 36 mila mq di prati verdi e piante tipiche della biodiversità siciliana.