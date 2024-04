Giovanna La Parrucchiera in “Pensati schetta” al Teatro Impero di Marsala

Cresce l’attesa a Marsala per l’evento del 28 aprile, con inizio alle ore 18, al Teatro Impero di Marsala: “Pensati schetta”, il nuovo spettacolo di Giovanna La Parrucchiera, prodotto dalla Power Sound Service e dalla Peralta Production – Eventi & Comunicazione, con il patrocinio del Comune. Esilarante, dissacrante e puntuale nella dichiarata parodia dell’influencer Chiara Ferragni, l’artista preannuncia con una dettagliata nota di regia l’essenza dello spettacolo: Giovanna è un’influencer in profonda crisi professionale ed esistenziale, che vede pian piano sgretolarsi l’immagine di artista, moglie e madre perfetta che era riuscita a costruirsi. Ma quanto c’è di vero in questa confessione fatta con il cuore in una mano e lo smartphone nell’altra? Ancora una volta, Giovanna mescola vita privata e dimensione pubblica, in un pericoloso gioco di curtigghi riflessi. Lo spettacolo é scritto da Gianfranco Manzo e Andrea Scaturro. Prevendita su Tickettando o presso l’agenzia “I Viaggi dello Stagnone” di via dei Mille.