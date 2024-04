Al Carpe Diem di Marsala il teatro irriverente di Marinella Manicardi che presenta il libro di Luigi Gozzi

L’Officina Artistica Carpe Diem di Marsala, in questi giorni ha aperto le porte al laboratorio di teatro dell’attrice e regista bolognese Marinella Manicardi. L’incontro con gli studenti verte sui 4 testi confluiti nel libro di Luigi Gozzi, drammaturgo, regista e già direttore artistico, assieme alla compagna di vita e teatro Marinella, del Teatro delle Moline, nonchè ex docente di Metodologia e critica al Dams dell’Università di Bologna; a Palermo diresse alcuni spettacoli della sezione teatrale del Gruppo ’63. Dei 4 testi, due sono i più intimisti “Freud e il caso di Dora” e “La doppia vita di Anna O” in cui lo psichiatra scava a fondo nella mente delle due donne-protagoniste.

Il secondo testo è “Sperma”, favola di donne in attesa del principe azzurro a cui però viene proposto una provetta di spermatozoi. Il terzo è “Binomio” ricco di botta e risposta e battibecchi, mentre l’ultimo testo si chiama “Appunti di lavoro”. Sono questi gli spunti offerti agli studenti marsalesi per tracciare un percorso teatrale che punti all’improvvisazione, ai giochi drammaturgici e all’irriverenza. Oggi, inoltre, alle ore 18.30, l’Auditorium “Vito Trapani” del Carpe Diem aprirà le porte al pubblico per la presentazione del libro di Gozzi curato da Marinella Manicardi, assieme all’attrice e regista Luana Rondinelli, con l’introduzione di Lucia Cucciarelli.