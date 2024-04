Egadi, il sindaco sospende i lavori edili in vista dell’estate

Dal 15 giugno al 15 settembre saranno sospesi nelle isole Egadi tutti i lavori edili.

Lo dispone un’ordinanza del sindaco Francesco Forgione. Il provvedimento è finalizzato a “garantire la sicurezza, la tranquillità e il riposo di residenti e turisti e il decoro e la vivibilità urbana durante il periodo di maggiore afflusso turistico”. Saranno esclusi dagli obblighi i cantieri edili relativi alle opere pubbliche non rinviabili, ad attività di manutenzione interna che non comportino presenza di impalcature, occupazione e depositi di materiali su suolo pubblico o aperto al pubblico e rumori molesti, e a interventi di estrema urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità.

Saranno consentite le attività attinenti la cura del verde ma limitatamente ai seguenti orari: dalle ore 13.30 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 alle ore 09.00. Tutte le informazioni sul sito del Comune.