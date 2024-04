Disinfestazione in tutti i locali comunali di Marsala, ponte lungo dopo il 25 Aprile

Programmata la disinfestazione di tutti locali comunali, sia centrali che periferici. Lo dispone un provvedimento della Giunta Municipale di Marsala, fissando per il prossimo 26 aprile la giornata in cui sarà effettuato l’intervento volto a rendere salubre e igienico l’ambiente di lavoro, sia per il personale dipendente che per l’utenza che vi affluisce. Quindi, ponte lungo per i dipendenti comunali, visto che il 25 Aprile, giovedì, è la Festa della Liberazione e che il 27 e il 28 aprile sono rispettivamente sabato e domenica.

Interessati alla disinfestazione, oltre agli Uffici di via Garibaldi, sono quelli di c/da Ponte Fiumarella (Autoparco), via Giovanni Falcone (Servizi Sociali), Piazza Paolo Borsellino (Settore tecnico/urbanistico) e Via Ernesto del Giudice (Polizia Municipale), nonché le relative sedi distaccate. Considerato che saranno utilizzate specifiche sostanze chimiche incompatibili con la presenza di personale comunale e cittadini, è stata pertanto disposta la chiusura dei suddetti Uffici comunali per il prossimo 26 aprile. La giornata di assenza dei dipendenti sarà computata in conto ferie.