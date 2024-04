L’uomo che si è gettato dal viadotto sulla Palermo-Mazara è un magistrato della Procura di Trapani

Ieri sul tardo pomeriggio, sul viadotto Palermo-Mazara del Vallo, un uomo di 54 anni, si è lanciato, all’altezza dello svincolo per Partinico ed ha perso la vita. Prima ha cercato di sfondare il guardrail con la sua auto, una Renault Megane e, non riuscendoci, visto l’alta recinzione, è sceso e si è gettato nel vuoto. Sul posto sono subito intervenuti, una volta dato l’allarme, i Vigili del Fuoco per recuperare il corpo, le forze dell’ordine e i sanitari del 118 per constatarne il decesso.

L’uomo è stato identificato dagli inquirenti, si tratta di un magistrato onorario in servizio alla Procura di Trapani. Ancora ignote le sue generalità.