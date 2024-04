Torna l’allerta incendi in Sicilia: per giovedì sarà arancione

Torna l’allerta “arancione” in Sicilia. Non si tratta di piogge, tuttavia. Ma di incendi, che potrebbero verificarsi nella giornata di domani, giovedì 18 aprile. Lo stato di preallerta, diramato dalla Protezione Civile Regionale, riguarda tutte le nove province siciliane. Tale situazione è determinata dai venti, che saranno da moderati a tesi dai quadranti occidentali, in rinforzo nella seconda parte della giornata, fino a diventare forti in serata.

Sul resto d’Italia, invece, sono previste ancora piogge e temperature basse, al di sotto delle medie stagionali.