“A tutto sport”, cinque giorni di iniziative a San Vito Lo Capo

Cinque giorni di festa dello sport a San Vito Lo Capo. La cittadina trapanese torna anche quest’anno a ospitare l’appuntamento con “A tutto sport”, dal 24 al 28 aprile nell’area dei campetti sportivi di via Faro. Un lunghissimo weekend, da mercoledì a domenica, riservato agli amanti dello sport e non solo, che potranno praticare o assistere a discipline come: equitazione, fitness, danze sportive, dama, discipline orientali, handball beach, beach rugby, tennis da tavolo, pattinaggio, scherma, boxe, kickboxing, atletica, calcio a 5 femminile e maschile, calcio a 7 maschile, baskin, minibasket, pesistica olimpica, sthenathlon, twirling.

Si comincia così mercoledì 24 aprile alle 16 con la ginnastica ritmica e il torneo provinciale di dama. Si continua alle 17 con il torneo di arti marziali. Alle 17,30 aprono gli stand di food and beverage “Spizzuliu” e l’inaugurazione del villaggio sportivo e del gusto. Alle 18 esibizione della scuola di danza Asd clamar dance accademy. Alle 19 dj set con Angemix. Giovedì 25 aprile alle 10 corso di equitazione con il campionato regionale Barrel on the beach. Alle 12 apertura degli stand del food and beverage Spizzuliu. Alle 15 finale di torneo di freccette, e torneo di basket 3V3 under. Alle 18 c’è la danza sportiva, alle18,30 torneo di calcio a 5 femminile. Sempre alle 18 dj set con Angemix. Venerdì 26 aprile alle 10 gara di equitazione gimkana. Alle 10,30 ha inizio il torneo di minibasket. Alle 12 apertura degli stand del food and beverage Spizzuliu. Alle 15 gara di frisbee in spiaggia. Alle 16 gara di pattinaggio a rotelle. Seguiranno tornei di calcio maschile e femminile e gare di danza.Sabato 27 aprile si comincia alle 9 con la “Camminata rosa” in collaborazione con Co.Tu,Le.Vi. per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. Alle 10 apertura dello stand delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine, con l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri. Nel corso della giornata si svolgeranno tornei di calcio, equitazione, scacchi, Boxe e tennis da tavolo.

E ancora, nel pomeriggio, tornei di baskin, esibizione di danze latino-americane e braccio di ferro. Alle 18,30 esibizione di pole dance con Lunatica dance project.Ultima giornata domenica 28 aprile con alle 10 la gara di equitazione in spiaggia, alle 10,30 l’atletica leggera e il beach rugby e alle 11 il torneo di kick boxing, Nel pomeriggio, alle 14,30, nuovamente torneo di beach Rugby, torneo di boxe alle 15 e si conclude alle 17 con la danza sportiva della “Magic dance”.L’ingresso nell’area è gratuito.L’appuntamento è organizzato da Kubo eventi con patrocinio del Comune di San Vito Lo Capo.