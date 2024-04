Misure a sostegno di famiglie e natalità, evento dei Commercialisti di Trapani

Il Comitato Pari Opportunità dell’ODCEC di Trapani, in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità dell’ODCEC di Marsala, il Forum Associazione Familiari della Provincia di Trapani, il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Trapani e Marsala, e la Fondazione Commercialisti Trapani, è lieto di annunciare l’evento “Qualcuno su cui contare: Misure a sostegno di famiglie e natalità”. L’evento si terrà presso la sede dell’ODCEC di Trapani, via Eurialo n. 7, sabato 20 aprile, dalle 9 alle 13.

Obiettivo dell’evento:

L’evento si propone di fornire informazioni e approfondimenti sulle misure e i bonus a sostegno delle famiglie, reintrodotti con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2024, nonché di esplorare le tematiche legate alla natalità e al supporto delle famiglie esistenti. In linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l’iniziativa si impegna a promuovere azioni volte a garantire un futuro migliore per le generazioni presenti e future, sostenendo la crescita economica inclusiva e il benessere delle famiglie.

Programma dell’evento

Ore 9:00: Saluti Istituzionali

Ore 9:20: Inizio lavori con sessioni di approfondimento su vari argomenti legati al sostegno delle famiglie e alla natalità, tenute da esperti del settore.

Ore 12:00: Dibattito e conclusioni alla presenza della Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Dott.ssa Marcella Caradonna, seguiti dalla presentazione degli sportelli di ascolto presso l’ODCEC di Trapani e Marsala e l’istituzione della Banca del Tempo.

Ore 13:00: Chiusura lavori

L’evento è gratuito e si svolgerà in presenza, presso la sede dell’ODCEC di Trapani. È valido ai fini della formazione professionale continua per tutti gli Ordini professionali che hanno richiesto l’accreditamento.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare l’ODCEC di Trapani.