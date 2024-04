Al “Rosina Salvo” di Trapani si parla di cultura alla donazione degli organi

Ieri presso l’Istituto Superiore Statale “Rosina Salvo” di Trapani si è tenuto un incontro organizzato dal Comitato ANED Sicilia, con gli studenti delle classi quarte, denominato “La cultura della prevenzione e della donazione”. Si è parlato di malattie renali, prevenzione e donazione degli organi.

La partecipazione attiva dei ragazzi con tantissime domande rivolte ai medici presenti fan ben sperare in una concreta involuzione della tendenza negativa che ha visto in Sicilia l’opposizione alla donazione degli organi attestarsi intorno al 50%.

«Ringraziamo i promotori dell’iniziativa, gli intervenuti e l’istituzione scolastica coinvolta – dichiarano il sindaco Tranchida e l’assessore Virzì – perché è fondamentale sostenere iniziative come queste per riaffermare l’importanza della cultura della donazione, intesa come prendersi cura dell’altro. La vita è un dono prezioso da salvaguardare e diventare donatori è semplicissimo: basta dare il proprio consenso all’ufficio anagrafe del proprio comune di residenza al momento del rinnovo della carta d’identità elettronica oppure registrarsi online utilizzando il servizio dell’AIDO (associazione italiana donatori di organi)».