Marsala, limitazioni alla circolazione stradale per lavori alla rete fognante

Su richiesta della Ditta esecutrice dei lavori di completamento della rete fognante del Centro Urbano, il Comando della Polizia Municipale ha emesso un ordinanza con cui a partire dal 18 aprile, e per un periodo di trenta giorni (e comunque fino al completamento delle opere) vengono poste delle limitazioni al traffico veicolare e alla sosta sulla via Dante Alighieri nel tratto compreso fra la via Sirtori e quella di collegamento con la via Ernesto Del Giudice. Il provvedimento, peraltro, interessa anche le vie limitrofe.

In particolare con il provvedimento amministrativo si dispone dal lunedì al venerdì, del periodo sopra meglio specificato, la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 9:00 alle 17:00.

Inoltre vigerà il senso unico di marcia nel tratto via Dante Alighieri – via Del Giudice e nel tratto stradale adiacente agli edifici popolari nonché il divieto di sosta dall’intersezione con la via Del giudice fino all’area di pertinenza del civico 44.

La ditta esecutrice dei lavori avrà l’obbligo, fra le altre incombenze, di apporre tutta la segnaletica e la cartellonistica necessaria e di recintare il Cantiere.