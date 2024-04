Giochi Matematici, piazzamenti di prestigio per gli studenti del Liceo “Ruggieri” di Marsala

Si è svolta nei giorni scorsi, presso il II Circolo Didattico di Castelvetrano, la Finale di Area dei Giochi Matematici del Mediterraneo, organizzati dall’A.I.P.M. – Accademia Italiana per la Promozione della Matematica «Alfredo Guido».

Come di consueto anche quest’anno i ragazzi del Liceo Ruggieri si sono distinti ottenendo il podio per ben tre volte. Emilia Cascone ha ottenuto il primo posto nella categoria S6, seguita al terzo posto da Giulio Anselmi; un lusinghiero terzo posto è stato ottenuto nella categoria S4 da Alessio Montalto. I tre studenti difenderanno i colori del Liceo Marsalese alla Finale Nazionale dei Giochi che si svolgerà il 19 maggio presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo.

Ma i Giochi Matematici del Mediterraneo non sono l’unica competizione matematica a carattere nazionale alla cui finale i ragazzi del “Ruggieri” si sono qualificati.

Gianpaolo Gandolfo e Daniel Antonio Riggirello, hanno superato i quarti di finale del 23 febbraio e poi le semifinali del 16 marzo a Trapani, classificandosi rispettivamente al primo e terzo posto della categoria L2 dei Giochi Matematici Bocconi e sabato 25 maggio saranno a Milano per partecipare alle finali presso l’omonima Università.

Il Liceo ha partecipato anche ai Giochi linguistici internazionali Matematici di Gioiamathesis, istituiti al fine di promuovere il miglioramento della didattica della matematica secondo la metodologia di Emma Castelnuovo, accreditati dall’Università di Bari, dal Politecnico di Bari, dal Parlamento Europeo e riconosciuti dal Ministero dell’istruzione tra le gare per la valorizzazione delle eccellenze. Si sono classificati per la finale Nazionale del prossimo 20 maggio Silvia Amato, Elena Anastasi, Paolo Bertolino, Francesco Cerami, Salvatore De Vita, Elena Maria Di Girolamo, Eleonora Eliseo, Giuliana Giacalone, Christian Martinciglio, Ettore Marullo, Elena Massaro, Walter Mezzapelle, Giuseppe Salvato, Serena Sammartano per la categoria 15-16 anni, Francesco Abrignani, Giuseppe Casamento, Giacomo Emanuele Chirco, Fabio Ignazio Cianino, Sofia Di Girolamo, Giuseppe Antonio Gentile, Gabriele Guardino, Giulia Lombardo, Sofia Maggio, Sara Mauro, Riccardo Mortellaro, Nicolò Alessandro Piccione per la categoria 17-18 anni.

“Il Dipartimento di Matematica del Ruggieri – sottolinea la dirigente Fiorella Florio – promuove la partecipazione ai giochi perché attraverso essi si valorizzano i talenti dei ragazzi, ponendoli in situazioni nuove e stimolanti: vere e proprie attività di problem solving, funzionali alla capacità di elaborare strategie e di liberare potenzialità di cui a volte gli alunni stessi non hanno consapevolezza e che difficilmente sono messe in luce in situazioni standardizzate. Si migliora anche l’ambito linguistico, perché sono potenziate le capacità di descrivere, utilizzare simboli, comunicare regole e fare osservazioni prive di ambiguità”.