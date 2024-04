Favignana, la Giunta approva un progetto per illuminare la SP 39

La Strada provinciale 39 Tre Croci – Punta Lunga di Favignana sarà dotata presto di un moderno ed efficiente impianto di illuminazione pubblica. Il progetto esecutivo, approvato nei giorni scorsi dalla Giunta Municipale, mira principalmente a garantire un transito sicuro e agevole lungo una delle arterie più trafficate che collega il centro abitato al versante ovest dell’isola. Per la realizzazione di questa importante opera sarà impiegato un finanziamento di 100 mila euro, stanziato in fase di redazione del Bilancio pluriennale di previsione dal Libero Consorzio Comunale di Trapani su richiesta dell’Amministrazione di Favignana.

“Un passo significativo per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini”, dichiara il vice sindaco Ignazio Galuppo con delega alla mobilità. “La presenza di luci lungo la Strada provinciale 39, tra le arterie più trafficate dell’isola, consentirà non solo di migliorare la sicurezza sia per i residenti che per i visitatori ma anche l’accessibilità e la vivibilità della zona, rendendo l’ambiente più accogliente e attrattivo. Ringraziamo il Libero Consorzio Comunale di Trapani per avere accolto la nostra richiesta rendendo possibile la realizzazione di questa importante opera. Abbiamo dato incarico ai nostri uffici di procedere con celerità e speriamo entro maggio di riuscire ad appaltare i lavori”.