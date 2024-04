La Primavera Marsala già salva chiude la Prima Categoria al 10° posto

Si conclude il campionato di Prima Categoria con una sconfitta ricca di goal per la Primavera Marsala che cade in casa dello Sport Sicilia in una gara in cui sono state realizzate ben otto reti, cinque per i padroni di casa e tre per gli ospiti. La Primavera già salva matematicamente chiude la stagione al decimo posto. Molto soddisfatto il presidente Matteo Gerardi che ha voluto sottolineare l’impegno e la determinazione della società che presiede: “Abbiamo centrato il nostro obiettivo che era quello di salvarci senza partecipare alla lotteria dei play out che l’anno scorso ci era costata la retrocessione. Il nostro orgoglio è grande in quanto abbiamo dato spazio a tanti giovani che si sono messi in luce”.

Il presidente ha anche voluto commentare la stagione in fase di conclusione parlando dell’intero movimento calcistico che riguarda la Primavera: “E’ stata una stagione ricca di tante soddisfazioni in cui tutte le nostre squadre, dai primi calci fino alla maggiore, hanno raggiunti ottimi risultati con molti nostri giovani che si sono messi in luce anche nei palcoscenici nazionali monitorati da tante società professinistiche. Voglio approfittare nel ringraziare tutti i miei collaboratori, tecnici e i nostri ragazzi, abbiamo dimostrato di essere una grande famiglia”.