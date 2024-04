Meteo Sicilia, temperature in calo. Piogge sparse sull’isola

La recente ondata di caldo che ha caratterizzato la Sicilia sembra terminare, con temperature in calo e l’arrivo di piogge sparse. Dopo giorni con picchi di temperature diurne vicine ai 30°C, la situazione sembra cambiare. Si va dai 21° di Siracusa e Agrigento ai 15° di Trapani ed Enna.

La giornata è contrassegnata dal transito di una perturbazione sulla regione, portando molte nubi sin dalle prime ore del mattino e piogge che si intensificheranno nel corso della giornata, con il rischio di temporali. Le temperature massime sono in diminuzione su tutte le province, mentre i venti moderati di scirocco al mattino sul canale di Sicilia tenderanno a disporsi da maestrale nel pomeriggio, rinforzando in serata con possibili raffiche in prossimità dei temporali.