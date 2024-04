Il Marsala Femminile vince sul campo di Scicli

È 0-1 il risultato al termine di CR Scicli – CF Marsala, gara di 7ª giornata di Poule Promozione Eccellenza Femminile di scena lo scorso sabato 13 aprile al “Ciccio Scapellato” di Scicli. Nonostante la forte brezza presente nel comune ragusano ed il terreno di gioco non familiare alle abitudini delle marsalesi, la sfida viene firmata da queste ultime sulla padrone di casa, che a dispetto della parallela buona prestazione non riescono ad imporsi concedendo nel primo tempo la rete di Arianna Pisciotta su assist di Samantha Alcamo e 3 punti fondamentali per la prosecuzione della competizione siciliana, esito che permette alle azzurre di staccare il JSL adesso in 4ª posizione dopo il 2-1 in favore del Giovanile Rocca. Per l’8ª giornata di domenica 21 aprile alle ore 16, il gruppo di Valeria Anteri tornerà al “Nino Lombardo Angotta” per ospitare l’imperdibile match contro la formazione del Siracusa Calcio 1924.

Tabellino di gara

Risultato: 0-1

Marcatori: Pisciotta (Alcamo) (37’ pt)

CR Scicli: Abbate, Scala, Moncada, Lorefice, Brancati, Zammitti(Castronuovo 23’ st), Malizia,

Bellaera, Sortino, Battaglia, Spadola.

Panchina: Spina, Magro, Trovato, Castronuovo, Denaro.

Allenatore: Bartolo Vaccaro/Saverio Dongola

CF Marsala: Donato, Via, Pisciotta, Agate, Agozzino, Alcamo, Bannino, Termine, Di Napoli,

Guzzo, Sciacca(Pipitone B. 1’ st)..

Panchina: Giacalone G, Manuguerra, Musumeci, Pipitone S, Pulizzi, Pipitone B.

Allenatrice: Valeria Anteri

Arbitro: Luca Agnello sezione di Ragusa

Note: Ammonita Alcamo (M) (39’ st)

Campo da gioco: C. Scapellato