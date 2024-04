Al Cinema Golden di Marsala in proiezione il 17 aprile il film sul fondatore di Mediolanum

Al Cinema Golden di Marsala tre film oggi e domani. Prosegue l’ultimo lavoro cinematografico di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele “Un mondo a parte” prosegue alle ore 19.30 e 21.30. Michele Cortese è un maestro elementare che, dopo 30 anni di insegnamento nelle periferie della Capitale non ne può più e si fa trasferire. Finisce in una scuola di Rupe, un paesino sperduto dell’alta Val di Sangro, in Abruzzo, che rischia di chiudere. Qui lotterà assieme alla vice preside Agnese. Il cartone “Tito e Vinni a tutto ritmo” invece verrà proiettato alle ore 18. Mentre mercoledì solo alle ore 20.30 verrà proiettato il film “Ennio Doris – C’è anche domani” di Giacomo Campiotti con Massimo Ghini. Morto nel 2021, Doris è stato un dirigente d’azienda, imprenditore e banchiere italiano, fondatore di Mediolanum.