Ast: “Il consiglio comunale di Marsala deve rinviare la trattazione del recesso dal distretto turistico”

La trattazione è oggi, martedì 16 aprile all’ordine del giorno del consiglio comunale

In vista della seduta consiliare di Marsala di oggi martedì 16.04.24, è intervenuta l’associazione che raggruppa le strutture turistiche di Marsala. All’ordine del giorno del Massimo Consesso Civico c’è il “Recesso di Marsala dal Distretto Turistico della Sicilia Occidentale” Approvando l’atto deliberativo afferma Gaspare Giacalone presidente dell’Associazione Strutture Turiustiche “…il Consiglio Comunale darebbe una ulteriore “mazzata” al comparto turistico, in condizione già critica per motivi oggettivi. Ricordo che le struttive ricettive ed il suo indotto creano ricchezza, posti di lavoro ed un conseguente gettito fiscale. Il Consiglio Comunale, se non ci sono altre motivazioni che allo scrivente sfuggono, uscirà dal Distretto definitivamente per poche decine di migliaia di Euro, che sono il budget annuale per la promozione di un medio albergo del nostro territorio. L’uscita crea ulteriori difficoltà per quanti si danno da fare per promuovere il territorio provinciale e fare emergere quanto di buon esiste nella nostra città, promuovendo i servizi aggiuntivi ed esperienziali che il territorio offre. Ed ancora, non si può disconoscere che le mete turistiche, le attività e servizi turistici di tutta la provincia fungono da traino anche per Marsala. Per distruggere qualcosa ci vuole un attimo. Per ricostruire ci vogliono anni e capitali a disposizione, grandi risorse economiche che nessuno possiede individualmente”. Con tali argomentazioni l’associazione lilibetana ha richiesto la convocazione urgente della Consulta Comunale sul Turismo. “Al Presidente del Consiglio Enzo Sturiano – conclude Gaspare Di Girolamo -, i sottoscritti firmatari della nota e tutti componenti della Consulta comunale del turismo -chiedono di rinviare la trattazione del punto sopracitato per ulteriori approfondimenti”.