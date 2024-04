Aggiornamento WhatsApp: cosa succede?

11 aprile 2024: è il giorno delle novità dell’aggiornamento WhatsApp previste dai nuovi Termini di Servizio, che si conformano alle richieste della Commissione europea in merito a concorrenza e privacy. In primo piano ci sono due opzioni come la possibilità di poter ricevere chat da app di terze parti come Telegram e la riduzione dell’età minima di utilizzo dell’app che passa da 16 a 13 anni.

Dunque anche Meta segue le obbligatorie indicazioni per il mercato dell’Unione Europea introducendo tutta quella serie di strumenti pensati per garantire una giusta concorrenza e non limitare il mercato ai pochi big player, aggiungendo anche la necessaria tutela sulla protezione dei dati.

L’interoperabilità di Whatsapp con Facebook, Messenger e Instagram, come dettato dalle regole europee, si concentrerà inizialmente su messaggi di testo, invio di immagini, messaggi vocali, video e file tra due persone. Poi si passerà alle chiamate e le chat di gruppo, ma per questo probabilmente ci vorranno ancora degli anni. Per ora quindi le regole europee si applicano solo ai servizi di messaggistica, non ai tradizionali messaggi SMS.

Riepilogando le novità dell’aggiornamento WhatsApp sono: Ricevere su WhatsApp i messaggi e le chat da app terze come Telegram; Utilizzare l’app dai 13 anni in su come nel resto del mondo; Ottenere più sicurezza sui dati grazie all’adesione al Data Privacy Framework (Dpf) UE-USA.

Per attivare le chat con app esterne su WhatsApp serve seguire il percorso Impostazioni > Account > Chat di terze parti > e abilitare. (Wired.it)