I 5 Stelle di Trapani nominano i coordinatori di settore: un 17enne guida i Giovani

Dopo l’elezione di Francesca Trapani a coordinatrice, il Gruppo Territoriale si organizza e passa alla fase operativa con le nomine del vice rappresentante e dei referenti per i settori Formazione, Progetti e Giovani. La coordinatrice ha indicato: Claudio Pancallo come vice rappresentante del gruppo territoriale; Vincenzo Calì al coordinamento del settore Formazione; Nicolò Luppino al settore Progetti; Gabriele Stabile per i Giovani. «Gabriele – racconta Francesca Trapani – è un ragazzo di 17 anni pieno di idee e voglia di fare. Le porte del Movimento e dei Gruppi Territoriali sono aperte al contributo delle ragazze e dei ragazzi, li consideriamo parte attiva delle nostre iniziative programmatiche ed hanno l’occasione di prepararsi all’esperienza della militanza. Non tutti saranno gli amministratori del futuro ma l’esperienza dentro il Movimento, il confronto delle idee, consentirà loro di arricchire il proprio bagaglio personale, di vita e culturale».

«L’organizzazione del Gruppo Territoriale – affermano i nuovi coordinatori di settore – favorirà la discussione, il confronto e lo scambio di idee politiche tra tutti gli iscritti, ma avrà come obiettivo anche quello di sviluppa le iniziative e progetti per Trapani. Vogliamo che il Movimento 5 stelle a Trapani sia un plus da offrire a chi ha qualcosa da dire e voglia di fare; un movimento intraprendente, organizzato, presente sul territorio, per difendere i nostri principi e proporre idee concrete, che possano incidere positivamente sulla vita dei nostri concittadini». «Sarà un lavoro di squadra – conclude Francesca Trapani –, che già abbiamo avviato da qualche mese e che ci permetterà di essere più forti e di dare maggiore voce ai trapanesi».