Il Trapani vince 5 a 0 sul campo del Portici

E’ tornato in campo il Trapani 1905, dopo aver conquistato aritmeticamente la promozione in serie C con quattro giornate d’anticipo. Per i granata impegno in trasferta sul campo del Portici per continuare i propri record, peraltro mantenuti. Ampie le rotazioni di Mister Torrisi per questa giornata visti gli impegni di Coppa Italia di serie D. E’ il Trapani che fa subito sua la partita e al 13′ va in vantaggio con Marigosu che batte Caputo davanti lo specchio della porta con un bel pallonetto. E’ ancora il Trapani a provare il raddoppio fino a quando al 32′ sono i padroni di casa con il tentativo di Umile che si rendono pericolosi. Il primo tempo finisce 1 a 0. Ma è nel secondo che. i granata dilagano.

Ai primi minuti del calcio di inizio, grande contropiede del Trapani: il lancio dalla sinistra di Convitto trova il sinistro a volo di Bollino che segna il 2 a 0. Al 59′ da un calcio d’angolo, cross in mezzo per Montini che insacca a rete sfruttando di testa l’assist di Bollino. Al 75′ il poker è tutto di Samake che segna di testa sul cross dall’angolo di Marigosu. Sul finale di gara arriva anche il 5 a 0 grazie a Kragl che sfodera un mancino preciso sul cross corto ancora su calcio d’angolo di Marigosu. Il match finisce con la larga vittoria del Trapani.

Il tabellino di gara

Portici (4-2-3-1): Caputo; Pelliccia, Franzese, Gargiulo, Carullo; Teyou (82′ Selvaggio), Sellaf; Schiavi (68′ Di Prisco), Umile, Mauri; Maione (82′ Orefice). A disposizione: Accardo, De Rogatis, Russo, Turchet, Colonna, Di Guida. All.: Condemi.

Trapani (4-2-3-1): Antonini; Pipitone, Cristini, Gelli, Morleo; Ba, Acquadro (72′ Sbrissa); Bollino (76′ Kragl), Marigosu, Convitto (60′ Sartore); Montini (69′ Samake). A disposizione: Ujkaj, Guerriero, Sabatino, Pino, Bolcano. All.: Torrisi.

Arbitro: Bianchi (Tranchida-Guiducci).

Marcatori: 13′ Marigosu, 48′ Bollino, 59′ Montini, 75′ Samake, 83′ Kragl.

Note: ammoniti: Cristini, Pipitone.