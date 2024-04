Studenti ad Auschwitz, l’esperienza raccontata alla cittadinanza trapanese all’Ariston

“È il viaggio, non la mèta, ció che conta”, scriveva Eliot. Gli studenti di “IPSEOA Florio”, “Sciascia e Bufalino” e “ITI L. Da Vinci”, partiti a febbraio da Trapani col Treno della Memoria, dopo aver metabolizzato le fortissime emozioni che, inevitabilmente, luoghi come Auschwitz o la Fabbrica di Schindler suscitano, sono ora pronti a restituire alla comunità la loro esperienza. L’evento, patrocinato e sostenuto dal Comune di Erice, che ha per partner il Cine Teatro Ariston, avrà luogo il 17 aprile a partire dalle ore 9.30 con la partecipazione di 677 studenti delle scuole superiori di Trapani ed Erice e la presenza dei patrocinanti Comune di Paceco, ANPI Trapani e dell’avvocato Vincenzo Scontrino.

“Gli studenti – sottolinea Valentina Colli, presidente del Circolo UDI di Trapani e promotrice del Treno della Memoria nel nostro territorio – sono pronti a condividere la Memoria che hanno imparato a conoscere e ad esercitare, in un nuovo viaggio che è quello della cittadinanza attiva che costruisce comunità: quest’anno ancor di più, avendo condiviso l’esperienza con gruppi di studenti di Brescia e Trento, con cui hanno costruito legami di amicizia fraterna che proseguono. Anche quest’anno Diversi ragazzi proseguiranno il percorso col Treno per diventare a loro volta educatori. Come UDI e come persone che credono fermamente in questo progetto, questo ci spinge ad impegnarci, proseguire e rilanciare la scommessa sui nostri giovani”.