La scuola 2024/2025 in Sicilia inizierà il 12 settembre. Tutto il calendario dei ‘ponti’

La campanella suonerà per la prima volta il 12 settembre 2024 e per l’ultima il 7 giugno 2025. E’ quanto prevede il calendario del prossimo anno scolastico in Sicilia. Le date sono riportate nel decreto relativo sul sito della Regione siciliana. Nel periodo compreso tra il 9 e il 27 giugno 2025 può essere previsto il funzionamento delle sole sezioni necessarie a garantire il servizio, ovvero per favorire le attività extra degli insegnanti e per svolgere i necessari adempimenti burocratici alla fine dell’anno scolastico.

Le festività nazionali – e la data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, stabiliti dal ministero – sono le seguenti: tutte le domeniche; venerdì 1 novembre 2024: Ognissanti; domenica 8 dicembre 2024: Immacolata Concezione; mercoledì 25 dicembre 2024: Natale; giovedì 26 dicembre 2024: Santo Stefano; mercoledì 1 gennaio 2025: primo dell’anno; lunedì 6 gennaio 2025: Epifania; domenica 20 aprile 2025: Pasqua; 21 aprile 2025: Lunedì dell’Angelo; venerdì 25 aprile 2025: festa della Liberazione; giovedì 1 maggio 2025: festa del Lavoro; lunedì 2 giugno 2025: Festa della Repubblica. Alle festività nazionali si aggiunge la festa del santo patrono locale se ricade durante il periodo scolastico, non a Palermo dunque dato che Santa Rosalia è il 4 settembre, anche se si festeggia pure il 15 luglio, giorno del Festino. L’attività scolastica, nelle scuole di ogni ordine e grado, è sospesa nei seguenti periodi: vacanza del 2 novembre 2024; vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025; vacanze di Pasqua: dal 17 aprile 2025 al 22 aprile 2025.