Misiliscemi: la finalista del Premio Strega ’24 Donatella Di Pietrantonio a “Bagli Narranti”

Nuovo appuntamento con la rassegna letteraria “Bagli Narranti – Misiliscemi che legge” – organizzata dall’Associazione “Misiliscemi” in collaborazione con il Comune e la libreria Ubik di Erice – venerdì 19 aprile, alle ore 18, a Baglio Sanacore. Protagonista del quinto incontro – che si realizza in collaborazione con l’Ipseoa “I & V Florio” di Erice, sarà Donatella Di Pietrantonio, finalista al Premio Strega 2024. La scrittrice abruzzese presenterà il suo romanzo dal titolo “L’età fragile”, la storia di una famiglia sospesa nel segreto del trauma, di parole mai dette rinchiuse nel cuore di una montagna d’Abruzzo che è insieme psiche e paesaggio. “L’età fragile” è il romanzo di una madre che non trova respiro, stretta tra la severità del padre e il silenzio della figlia. Un libro che raccontando il dolore lo cura, perché a scriverlo è una donna che conosce il miracolo delle parole e il sangue delle ferite. L’incontro sarà condotto dalla giornalista Jana Cardinale con le letture a cura della professoressa Antonella Scaduto. L’ingresso è libero.