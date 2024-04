La famiglia di Tancredi Tarantino gli dirà addio con una funzione al Cimitero di Lambrate

Dopo il fascicolo aperto per fare luce sulla morte di Tancredi Tarantino che ha scosso la Città di Marsala, finalmente si può dar pace al corpo e all’anima del giornalista d’inchiesta e cooperatore internazionale che nel pomeriggio del 1° aprile, intorno alle 15.30, è stato investito per circostanze appunto ancora da chiarire, da un convoglio della metropolitana nel milanese. Cosa è successo a Tancredi al momento resta un mistero e l’ipotesi, come da prassi in questi casi, di istigazione al suicidio.

I familiari daranno l’ultimo saluto a Tancredi Tarantino domani, 16 aprile, con una funzione che verrà celebrata al cimitero di Lambrate, nel capoluogo lombardo, dove poi il corpo verrà cremato. Ciò perchè gli inquirenti, dopo gli esami autoptici, ha restituito il corpo alla famiglia.