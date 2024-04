Ad Alcamo il sindaco firma il divieto di balneazione per l’estate

Il sindaco Domenico Surdi ha firmato l’ordinanza di divieto di balneazione per il 2024 che sarà in vigore dal 1° maggio al 31 ottobre 2024; i tratti di mare e di costa di ciascun ambito provinciale classificati, per quest’anno, come “non adibiti alla balneazione” sono stabiliti dal D.D.G. nr. 324/2024 del 18 marzo del Dipartimento Regionale per le attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 29/03/2024.

Nello specifico per il Comune di Alcamo: il “Tratto di mare e di costa non adibito alla balneazione per inquinamento” è la zona del Foce Torrente “Canalotto” per 200 m; mentre il “Tratto di mare e di costa interessato da immissioni (corsi d’acqua) è quello della Zona “Fiume San Bartolomeo” sempre per 200 m.