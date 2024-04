Volley, il Marsala femminile vince e si avvicina ai Play off

La GesanCom Marsala Volley, nel turno casalingo della 22° giornata del Campionato serie B1 di Volley femminile, ha battuto 3-0 la Pallavolo Crotone, grazie ai parziali 25/23, 25/14 e 25/21, avvicinandosi nuovamente al dichiarato obiettivo stagionale dei Play Off.

Tre importanti punti classifica per le marsalesi di coach Ciccio Campisi conquistati grazie ad un match giocato sempre in vantaggio e lasciando poche cose al caso rispetto alla sconfitta di Altino della settimana precedente.

Adesso testa al prossimo impegno in trasferta a Teramo, vero e proprio crocevia di questo finale di campionato. Un’altra battaglia da giocare, delle quattro rimaste, per inseguire il sogno di una stagione.