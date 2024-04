Il Marsala Futsal vince: adesso c’è il Soverato per i play off

Con la vittoria che termina il Campionato di serie B Girone H, il Marsala Futsal 2012 chiude in bellezza la stagione con la serenità di essere già ai play off e consegnando all’ambiente azzurro un quarto posto a pari punti però (41) del Soverato Futsal.

Davanti al proprio pubblico, gli azzurri cari al Presidente Paolo Tumbarello, calano il tris ad un Barcellona che, nonostante abbia giocato la sua partita e segnato una rete, non è riuscito ad arrestare la grinta dei ragazzi di Mister Giacalone. Adesso testa alla prima gara di play off, al Palasancarlo proprio contro il Soverato sabato 20 aprile ore 16.