“Il Gattopardo di Lucchini”, la gaffe della ministra Santanchè a Siracusa

Non solo problemi di natura giudiziaria. Si pensava che le gaffe a sfondo culturale appartenessero al ministro Gennaro Sangiuliano invece… povero Luchino Visconti, il suo capolavoro cinematografico, “Il Gattopardo”, è stato attribuito a tale Lucchini. È la gaffe della ministra del Turismo, Daniela Santanché, alla cerimonia inaugurale degli Stati generali del cinema a Siracusa. L’esponente del governo Meloni, indagata a Milano per falso in Bilancio, parlando degli scenari della Sicilia con i giornalisti ha detto: «Credo nessuno possa dimenticare Il Gattopardo di Lucchini».