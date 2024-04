Erice, Ruggiero Messina eletto presidente del Consiglio comunale

Durante la seduta consiliare di sabato 13 aprile 2024, il Consiglio comunale di Erice ha eletto il nuovo presidente. Si tratta di Ruggero Messina, consigliere del gruppo Partito Democratico, che prende il posto di Luigi Nacci, scomparso lo scorso 25 marzo.

Messina, 53 anni, impiegato amministrativo nel settore trasporti, ha ottenuto 9 voti favorevoli, mentre altri 7 sono andati alla consigliera Simona Mannina. Erano presenti, infatti, tutti i 16 consiglieri comunali. La votazione, si è svolta a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. La seduta è stata convocata e presieduta dalla vice presidente Assunta Aiello, alla presenza della segretaria generale, Caterina Pirrone, della sindaca Daniela Toscano e dei componenti della giunta comunale.

«Ringrazio la sindaca e tutti i consiglieri comunali, anche chi non mi ha votato – ha detto il neo presidente Messina nel corso del suo intervento – assicurando che svolgerò questo ruolo senza fare distinzioni, affinché sia garantito un confronto democratico e siano tutelate tutte le posizioni e le opinioni che saranno espresse nel corso di questo cammino che ci vedrà insieme fino al 2027. Mi auguro che la trattazione dei temi sia il più possibile serena, anche al fine di far avvicinare i cittadini, e soprattutto le giovani generazioni, alle istituzioni e alla politica in generale. Il mio pensiero non può non andare a Luigi Nacci: in uno degli ultimi messaggi che ci siamo scambiati, mi ha detto di avere ancora una grande voglia di vivere. Per me è stato un insegnamento importante».

In chiusura di seduta ha preso la parola anche la sindaca Daniela Toscano. «Il neo presidente Messina, a cui va l’augurio di un buon lavoro, eredita un grande patrimonio – ha detto –. Il dottore Luigi Nacci ci ha dato tanto in termini di esperienza ed anche sotto il profilo umano, coi suoi sani valori e corretti princìpi. Dobbiamo tutti fare tesoro di ciò che ci ha trasmesso».