A maggio la XXVI edizione del Concorso Internazionale per Cantanti Lirici Città di Alcamo

L’Associazione “Amici della Musica” di Alcamo ha indetto la XXVI edizione del Concorso Internazionale per Cantanti Lirici “Città di Alcamo”. Il Concorso si svolgerà ad Alcamo dal 16 al 19 maggio 2024. Al Concorso possono partecipare cantanti lirici di qualunque nazionalità, nati tra il 1° gennaio 1989 e il 1° maggio 2006. La domanda di partecipazione può essere compilata online o trasmessa per e-mail (infoamicimusicaalcamo@gmail.com) entro il 30 aprile 2024. I primi 100 iscritti al Concorso saranno ospitati gratuitamente dal Comitato Organizzatore (vedi regolamento art. 3, consultabile sul nostro sito www.amicimusicaalcamo.it. I partecipanti devono presentare un programma con 6 brani di cui almeno 3 di autori italiani diversi. Possibilità di partecipare direttamente dalla fase semifinale con la presentazione di attestati di vincita di altri concorsi internazionali o superando una delle tante pre-selezioni all’estero o in Italia.

Giuria Artistica

La giuria artistica internazionale, presieduta dal M° Vincenzo De Vivo (Direttore Artistico della Stagione Lirica del Teatro delle Muse “F. Corelli” di Ancona e dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo) coadiuvato dal soprano Paoletta Marrocu (Italia) e dal maestro preparatore Richard Barker (Gran Bretagna).

Commissione della Critica

La commissione della Critica, presieduta dal M° Claudio Montesano (docente di pianoforte al Conservatorio di Caltanissetta), assegnerà il Premio Speciale della Critica di € 1.000,00.

Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi:

I Premio: Borsa di studio di € 3.000,00

II Premio: Borsa di studio di € 1.500,00

III Premio: Borsa di studio di € 1.000,00

oltre a Premi Speciali, concerti premio, audizioni e borse di studio offerte dai Club Services di Alcamo.

Inoltre, i vincitori del Concorso Int.le per Cantanti Lirici “Città di Alcamo” saranno invitati a partecipare ad un’audizione riservata per entrare a far parte dell’agenzia per cantanti lirici Salvadei Opera&Concert di Marco Gasparrini – Macerata.

Per i Vincitori è obbligatorio partecipare al Concerto di Gala che si terrà domenica 19 maggio 2024 alle ore 18.00 al Teatro Cielo d’Alcamo.

Info, regolamento, domanda di partecipazione sono disponibili sul sito www.amicimusicaalcamo.it, o chiedere per mail a infoamicimusicaalcamo@gmail.com o per whatsapp a +393357073611.