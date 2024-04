Sicilia, temperature estive nel fine settimana dal 13/ 14 aprile, ma dalla prossima torna l’autunno

“Sabato e domenica 13 e 14 aprile si profila uno scenario meteorologico più simile alla tarda primavera o all’inizio estate, con cielo sereno e clima molto mite” .

La nuvolosità presente in questi giorni sull’Isola, legata ad una bassa pressione sul Nord Africa, lascerà gradualmente spazio al bel tempo. Le temperature subiranno una ripresa, raggiungendo i 26-27°C nelle zone interne di Trapani, Agrigento, Ragusa e Caltanissetta. Sulle coste messinesi, siracusane e catanesi si assesteranno intorno ai 25°C, mentre a Palermo non si supereranno i 23-24°.

Questa parentesi quasi estiva però sarà di breve durata. Con l’inizio della prossima settimana è attesa una svolta: “Dopo martedì una perturbazione afro-mediterranea porterà un deciso peggioramento, con piogge e rovesci sparsi” spiega Nucera. Le temperature subiranno una diminuzione, probabilmente accentuata verso metà settimana quando è previsto l’afflusso di correnti più fredde.

Per gli amanti del caldo e delle giornate di relax in spiaggia è dunque il momento ideale per godersi sole e clima gradevole, prima del ritorno a condizioni più autunnali. Chi invece preferisce il fresco e il clima piovoso dovrà armarsi ancora di poco di pazienza.

La Sicilia vive spesso un clima dai connotati quasi nordici nella stagione invernale, con frequenti incursioni di masse d’aria fredda dai Balcani. In primavera questi sbalzi termici repentini sono ancora possibili, con situazioni meteo mutevoli anche nel giro di pochi giorni. È la conseguenza della posizione centrale del Mediterraneo, conteso da masse d’aria di diversa origine e temperatura. I modelli meteorologici concordano sul fatto che da metà della prossima settimana si assaggerà una svolta autunnale, con temperature sotto la media.