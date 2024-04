Lavori urgenti alla rete fognaria comunale ericina: per capire le cause degli sversamenti in mare

L’Amministrazione comunale di Erice ha disposto l’effettuazione di lavori urgenti alla rete fognaria comunale, nel lungomare Dante Alighieri, nel tratto compreso fra la rotonda di via Lido di Venere e la rotonda di San Cusumano. Ciò al fine di comprendere le cause degli sversamenti a mare che avvengono nei pressi del pennello sito in zona Baia dei Mulini. A tal proposito, si specifica che, con ordinanza n. 96 del 09/04/2024, il Comandante della Polizia municipale, dott. Giacomo Ippolito, ha disposto l’istituzione del “divieto di circolazione” per tutta la carreggiata del Lungomare Dante Alighieri, nel tratto compreso tra la rotonda di via Lido di Venere e la rotonda di San Cusumano (ad eccezione dei residenti) e il “divieto di sosta con rimozione” su ambo i lati della strada 0/24, per tutto il tratto interessato dai lavori, fino al 20.04.2024 e comunque fino a cessate esigenze. Sarà presente idonea segnaletica stradale. Il traffico veicolare del Lungomare Dante Alighieri proveniente da Trapani sarà deviato verso via Lido di Venere.

«Riteniamo fondamentale intervenire al fine di comprendere la provenienza di questi sversamenti e riscontrare eventuali allacci fognari abusivi – commenta la sindaca Daniela Toscano –. Tuttavia, a beneficio di una corretta informazione nei confronti dei cittadini, mi corre l’obbligo di specificare che il Comune è da tempo impegnato nella risoluzione del problema che è tutt’altro che semplice, direi estremamente complessa ed anche dispendiosa. L’Ente comunale è spesso intervenuto sostituendo parti del collettore fognario del Lungomare Dante Alighieri, nel tratto che va dalla rotonda di San Cusumano a via Lido di Venere, soggetta ad occlusioni ed anche a schiacciamento a causa della conformazione geologica del luogo, ma anche ad operazioni di spurgo e pulizia. Ricordo anche le video-ispezioni che hanno messo in luce rifiuti di ogni genere, tra cui ad esempio stracci, non compatibili col refluo fognario. Nel 2020 è stata poi completamente ristrutturata la stazione di sollevamento dell’ex Campo Bianco. Oltre ad una maggiore sensibilità e senso civico dei cittadini, è chiaro che il problema non potrà definitivamente risolversi se non tramite la manutenzione straordinaria del pennello 35 e del rifacimento del collettore del Lungomare Dante Alighieri, per una spesa stimata in circa 2 milioni di euro. Come detto, si tratta di operazioni dispendiose che il Comune dovrà effettuare con le sole proprie forze, e che sarebbero state possibili se fosse stato regolarmente incamerato il canone fognario, riscosso da EAS, ma non riversato da tempo nelle casse comunali».