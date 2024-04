Alla resa dei conti, il Marsala Team 2012 si è presentato in ottimo stato dopo la prova alla Granfondo di Santo Stefano di Camastra, posizionando ben 5 atleti nella top five nella classifica per categorie. Per quanto riguarda la classifica per società portiamo bene i nostri colori raggiungendo la 4ª posizione su 50 società. Appuntamento adesso il 21 aprile per andare ad affrontare una tra le più dure gare del Campionato ovvero la Granfondo dei Nebrodi.