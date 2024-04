Ad Alcamo Valerio Agnesi presenta il libro “miti e leggende della geologia in Sicilia”

Sarà presentato, giovedì 18 aprile, alle ore 17.30, presso l’auditorium del Collegio dei Gesuiti il libro del prof Valerio Agnesi “miti e leggende della geologia in Sicilia”, a parlarne con l’autore ci sarà il geologo Girolamo Culmone che, in passato, ha condotto scavi e studi sul travertino di Alcamo; sarà presente il Sindaco Domenico Surdi.

Il professor Valerio Agnesi, geologo e geomorfologo dell’Università di Palermo, propone in questo volume miti e leggende del mondo sotterraneo della Sicilia, fra cui anche della città di Alcamo. Narrati dagli autori classici della letteratura antica, questi prodigi sono presentati da Agnesi alla luce della moderna cultura geologica. Fra le narrazioni, quella dei mitici ciclopi dell’Odissea che, da giganteschi e feroci abitatori delle caverne, sono ricondotti agli scheletri degli elefanti che popolavano la Sicilia più di mezzo milione di anni fa. Tante le storie dilettevoli raccolte in questo volume tenute insieme dal recupero della tradizione storica e dalla lettura in chiave scientifica delle più fantasiose suggestioni. Valerio Agnesi (Palermo, 1950) svolge attività di ricerca in diversi ambiti della geomorfologia, con particolare riguardo della dinamica dei versanti, al carsismo, allo studio e alla gestione delle aree protette e alle problematiche di geomorfologia urbana. Info sui geositi della Sicilia https://www.geositidisicilia.it/