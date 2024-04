Marsala: il Consiglio torna in aula martedì 16. All’ordine del giorno l’atto di recesso dal Distretto Turistico

Il presidente Enzo Sturiano ha convocato per martedì 16 aprile una nuova seduta del Consiglio comunale di Marsala. In attesa di capire se nel fine settimana ci saranno novità sulla composizione della compagine assessoriale guidata dal sindaco Grillo, l’assemblea di Sala delle Lapidi tornerà in aula a partire dalle 16.30 per esaminare un corposo ordine del giorno che comprende 36 punti, alla luce delle ultime integrazioni. In particolare, sono stati aggiunti all’esame dell’assise civica 23 debiti fuori bilancio, il Piano della valorizzazioni degli immobili di proprietà comunale, una delibera riguardante l’aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco e una delibera riguardante l’atto di recesso del Comune di Marsala dal Distretto Turistico della provincia di Trapani.