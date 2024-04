Alcamo: il sindaco Surdi azzera la Giunta

Il sindaco Domenico Surdi ha firmato il decreto che dispone di revocare la nomina degli attuali assessori della sua giunta.

Dichiara il primo cittadino alcamese: “E’ opportuno – avendo rendicontato l’attività amministrativa della prima metà del mandato elettorale – avviare un confronto con i gruppi politici rappresentati in consiglio comunale e che hanno sostenuto il programma elettorale, per definire insieme le linee da seguire in questa seconda metà del mandato e le persone che dovranno interpretarle”.

Della compagine assessoriale nominata in seguito alle amministrative di due anni fa facevano parte Caterina Camarda, Gaspare Benenati, Donatella Bonanno, Alberto Donato, Vittorio Ferro, Vito Lombardo e Mario Viviano.

Surdi conclude la sua nota ringraziando tutti coloro che “si sono spesi fin qui, contribuendo ad ottenere importanti risultati per la comunità”.