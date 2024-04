Valderice: donna trovata morta in casa, si indaga

Una donna è stata trovata priva di vita nel suo appartamento a Valderice. È accaduto a Bonagia, in via Nettuno. L’allarme è stato lanciato dal marito, una volta intervenuti sul posto, gli operatori del 118 non hanno potuto che constatare il decesso. Attorno al decesso della 54enne non è esclusa alcuna ipotesi; dal suicidio all’omicidio fino ad una morte naturale; c’è da dire che, pare, la donna soffrisse di epilessia. Ci penserà l’autopsia – disposta dal sostituto procuratore Francesca Urbani – a chiarire la vicenda.