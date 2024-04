Giornata del mare, le Capitanerie di Porto trapanesi entrano nelle scuole

Istituita nel 2017 attraverso una specifica integrazione del Codice della nautica da diporto, nel giorno dell’11 aprile di ogni anno ricorre la “Giornata del mare e della cultura marinara”, che vede anche la Guardia Costiera impegnata nell’obiettivo di promuovere e sviluppare presso gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, la cultura del mare, intesa come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. Di qui, la promozione di iniziative formative e divulgative per diffonderne la conoscenza, al fianco della scuola che accompagna i giovani nella loro crescita, educandoli al rispetto, esteso in questo caso anche a quello del bene-mare.

Nel solco di tali obiettivi, questa mattina nell’ambito della Provincia sono state organizzate attività ed eventi in tutti gli Uffici marittimi ricadenti nel Compartimento di Trapani, mirati a sensibilizzare i giovani e gli utenti del mare sui principi della sicurezza in mare e della tutela ambientale, che in ambito nazionale hanno visto coinvolti oltre 13.000 studenti nel corso di circa 200 eventi svolti su tutto il territorio. I militari della Capitaneria di Porto di Trapani e degli Uffici marittimi di Pantelleria, Marsala, Favignana, Marettimo, Castellammare del Golfo e San Vito Lo Capo hanno incontrato gli studenti di istituti d’istruzione primaria e secondaria dei rispettivi Comuni, per sensibilizzare i giovani alla difesa e tutela del mare ed alla conoscenza di usi e pratiche tradizionali relative alla pesca, alla navigazione ed all’infinita cultura del mare, attraverso narrazioni di storie di mare, approfondimenti culturali e normativi ed esempi di espressività artistiche, canali privilegiati per la conservazione e la trasmissione della memoria.

Gli incontri svolti hanno avuto l’obiettivo di mantenere vivo il contatto tra generazioni ed appartenenze diverse, in modo da salvaguardare e mantenere viva l’esperienza «del mare» e «di mare», fatta di abilità e conoscenze che risalgono ai nostri più antichi passati, arricchita da una sempre crescente consapevolezza sulla tutela ambientale, che solo la contemporaneità è riuscita a raggiungere, rendendo gli studenti cittadini attivi e consapevoli del mare e dell’ambiente, tutori per la conservazione e la valorizzazione di un bene vitale per il pianeta, nonché diffusori di una cultura di cui, storicamente e tradizionalmente, proprio il mare è portatore. Gli incontri svolti hanno consentito di coniugare le esigenze informativo-formative delle nuove generazioni con la necessità di renderle più coinvolgenti, attrattive e replicabili attraverso l’ideazione di apposita attività pratica da svolgere in sede locale, quale strumento per invogliare i giovani all’adozione di comportamenti ecologicamente virtuosi, rendendoli maggiormente consapevoli della fragilità dei nostri ecosistemi marini, dello sfruttamento sostenibile delle risorse del mare e del corretto smaltimento dei rifiuti.

In particolare a Marsala, presso lo stabilimento Lido Marina, partecipazione del personale e di un mezzo navale della Guardia Costiera di Marsala, della Fondazione Marevivo, di unità cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio – Sicilia, dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia sezione di Marsala e grazie alla partecipazione di alcuni privati. Nel dettaglio si è svolta un’attività di valorizzazione del mare e del litorale, di condivisione della cultura marinaresca e del rispetto della risorsa marina. I partecipanti sono stati gli alunni dell’Istituto Asta – Radice, coinvolti attivamente nella tutela ambientale del litorale marsalese, con una pulizia della spiaggia da rifiuti di vario genere, che hanno anche assistito ad un’esercitazione che ha visto l’impiego dei cani da salvataggio della S.I.C.S. Sicilia.

Gli alunni nel corso della mattinata sono stati coordinati nell’apprendimento di nozioni generali di cultura marinaresca con nodi e nozioni, avendo anche modo di ammirare l’esposizione di alcune opere, dell’artista marsalese Rossana Pomilia che denuncia con l’arte la presenza di rifiuti incivilmente abbandonati sul pubblico demanio marittimo. Si ringraziano doverosamente l’Amministrazione Comunale per il supporto mostrato a garanzia dell’interesse condiviso nella tutela del patrimonio naturalistico, e la Fondazione Marevivo per l’instancabile vicinanza assicurata e per la divulgazione del rispetto e della tutela dell’ambiente marino, principi fondamentali nell’educazione civica dei cittadini del futuro. L’iniziativa organizzata nell’ambito della Giornata Nazionale del Mare, ha determinato l’incontro conclusivo di un progetto iniziato durante l’anno scolastico, in cui sono state affrontate tematiche ambientali vicine al territorio, sensibilizzando le nuove generazioni al rafforzamento della propria responsabilità ambientale e della propria identità come “cittadini del mare”.