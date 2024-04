TrapanIncontra: Salvatore Corso presenta “L’uomo dello scoglio: Nunzio Nasi”

La Biblioteca Fardelliana, nell’ambito della rassegna letteraria TrapanIncontra, l’11 aprile alle ore 18.00, ospiterà Salvatore Corso, autore e figura di spicco legata a Trapani, che presenterà il suo ultimo lavoro intitolato “L’uomo dello scoglio: Nunzio Nasi” (arabAFenice). Salvatore Corso, noto per la sua lunga carriera come dirigente presso la Fiat di Torino, ha dedicato oltre tre decenni alla risoluzione di questioni ambientali e alla promozione della mobilità urbana. Tuttavia, il suo amore per la letteratura e la musica lo ha portato a esplorare anche il mondo della scrittura, dando vita a un racconto avvincente che delinea la vita e la carriera politica di Nunzio Nasi.

Nel suo libro, Corso offre uno sguardo approfondito sulla figura di Nasi, dall’esperienza parlamentare in Italia fino alla sua fuga in Francia a seguito di gravi accuse. Descrivendo Nasi come un uomo caparbio, volitivo, egocentrico e amante dell’apparire. Il racconto rivela le sfaccettature più oscure e controverse della sua personalità. Si comunica che l’ultimo evento della rassegna TrapanIncontra si svolgerà il 13 maggio alle ore 16.30, presso la Bibilioteca Fardelliana, con la presentazione del libro di Luca Trapanese “Non chiedermi chi sono” (Salani Editore). Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, vi invitiamo a seguire i profili social ufficiali e il sito web della Biblioteca Fardelliana. La rassegna TrapanIncontra, organizzata dal Comune di Trapani – Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Fardelliana, ha la direzione editoriale a cura del giornalista e scrittore Giacomo Pilati e fa parte della Rete dei Festival Letterari della provincia di Trapani. La Biblioteca Fardelliana è inserita all’interno della rete delle biblioteche della provincia di Trapani https://bibliotp.regione.sicilia.it/opac/.do.