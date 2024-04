Trapani: al Teatro Pardo “La Primavera di Butterfly”, omaggio al centenario di Puccini

Il Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani e il Luglio Musicale Trapanese si uniscono per presentare “La Primavera di Butterfly: omaggio al Centenario di Giacomo Puccini”, un progetto curato dalla docente di canto soprano e premio Abbiati nel titolo Micaela Carosi, che avrà luogo presso il Teatro “M° Tonino Pardo” di Trapani l’11 aprile alle ore 17:00. In questa produzione, le cui prove saranno aperte al pubblico, il direttore sarà Carlo Magni, che guiderà l’orchestra, mentre il maestro del coro sarà Salvatore Scinaldi. Cast, coro e orchestra del Conservatorio di Trapani si esibiranno in una magica esecuzione di “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini.

I giovani protagonisti di questa esperienza sono gli studenti del Conservatorio “Antonio Scontrino”, appassionati e giovani musicisti desiderosi di vivere il mondo della lirica. Attraverso la loro partecipazione attiva metteranno in pratica le loro competenze musicali e vocali, collaborando con professionisti del settore e lavorando a stretto contatto con direttori d’orchestra, maestri del coro e altri artisti. Lo spettacolo è una selezione delle pagine più belle dell’opera Madama Butterfly e sarà raccontata dalla voce recitante del maestro collaboratore di sala Riccardo Serenelli, per avvicinare all’opera i giovani e le scuole. Villa InCanto fornirà i costumi e le proiezioni scenografiche. L’evento sarà arricchito dagli archi di Demetrio Comuzzi.

“Tra le finalità dell’ Ente Luglio Musicale Trapanese c’è quella di valorizzare i giovani musicisti – in particolare quelli che operano nell’ambito del teatro musicale – e, quindi, anche i giovani talenti che studiano presso il Conservatorio di Musica di Trapani. Fornire a questi ultimi occasioni performative significa dare loro gli strumenti per affrontare le sfide professionali future con competenza e passione. Ringrazio, quindi la Prof.ssa Carosi, curatrice del progetto, tutti i docenti che hanno contributo alla sua buona riuscita e la Prof.ssa Elisa Cordova, Direttrice del Conservatorio “A. Scontrino”, formulando ai giovani studenti protagonisti un fortissimo “in bocca alla lupa!” sotto il grandissimo nume tutelare Giacomo Puccini”– queste le parole di Walter Roccaro, direttore artistico del Luglio Musicale Trapanese.