Tra le spiagge più belle d’Europa per Tripadvisor c’è il Lido Marakaibbo di Marsala

Tripadvisor, piattaforma che raccoglie le recensioni di alberghi, bed and breakfast, ristoranti, musei, luoghi di intrattenimento e altri contenuti relativi ai viaggi, dopo aver rilasciatolaclassifica delle 25 spiagge più belle al mondo stilata attraverso le preferenze di milioni di utenti di tutto il pianeta, ha stilato una nuova classifica, sempre in base alle preferenze degli utenti, sulle più belle spiagge d’Europa. Tra le spiagge presenti ci sono tre spiagge italiana di cui due si trovano in Sicilia e addirittura una è posizionata sul podio.

Al secondo posto sia delle spiagge più belle al mondo sia di quelle europee troviamo la “Spiaggia dei Conigli“ a Lampedusa, un vero e proprio paradiso terrestre; al 23° posto di questa speciale classifica troviamo un’altra spiaggi siciliana, il Lido Marakaibbo a Marsala. Di seguito la descrizione data dalla famosa piattaforma: “Il Lido Marakaibbo è un luogo di ritrovo preferito sia dalla gente del posto che dai visitatori più informati. I comodi sdraio e i piatti e le bevande serviti sulla spiaggia lo rendono il luogo perfetto per rilassarsi e rilassarsi. Il beach club offre un ampio menù (ad esempio pesce fresco, insalate e panini) e la sera musica dal vivo. Per di più, Puoi portare anche il tuo cane“. L’atra spiaggia italiana presente, al diciassettesimo posto, è Cala Mariolu in Sardegna.