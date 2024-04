LibriAmoci: a Erice lo scrittore Dario Ferrari presenta “La ricreazione è finita”

Sarà lo scrittore Dario Ferrari il nuovo ospite della Rassegna letteraria “LibriAmoCi – Incontro con l’Autore” organizzata dall’Istituto Superiore ‘Florio’ di Erice in collaborazione con la Libreria Galli Ubik-Erice. L’appuntamento, in programma il 12 aprile, si svolgerà con la tradizionale doppia formula che prevede alle ore 11.30, nella sede centrale di via Barresi, l’incontro con gli studenti della scuola, e alle ore 18, per i lettori, alla Libreria, in via Manzoni. Dario Ferrari presenterà il suo nuovo libro edito da Sellerio dal titolo “La ricreazione è finita”.

Un aspirante ricercatore universitario goffo e irrisolto diventa simbolo di un’intera generazione umiliata e offesa, degli indecisi senza futuro, la cui vocazione non è la propria realizzazione, ma l’inseguimento di un fantasma.Un ritratto irresistibile e amaro dell’università italiana, con la suspense di un romanzo crime. La ricreazione è finita è un’opera che si presta a significati e interpretazioni molteplici. Un narrato in cui si stratificano il genere del romanzo universitario con il romanzo di formazione; il divertimento divagante sui giorni perduti di una generazione di provincia, con la riflessione sulla figura del terrorista; e il romanzo nel romanzo, dove l’autore cede la parola all’autobiografia del suo personaggio. Questo libro racconta la storia di due giovinezze incompiute, diversissime eppure con una loro sghemba simmetria.

Dario Ferrari ha studiato filosofia a Pisa dove ha conseguito un dottorato di ricerca. Ha esordito nella narrativa con ‘La quarta versione di Giuda’ (Mondadori, 2020). “Un incontro al quale teniamo molto – dichiara la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – per stimolare nei nostri studenti riflessioni importanti riguardo alla loro vita, dal punto di vista della realizzazione professionale e personale. Le testimonianze degli autori sono sempre fonte di arricchimento cui punta la nostra Rassegna”.