Elezioni Europee, Leoluca Orlando si candida con Alleanza Verdi Sinistra

E’ ormai ufficiale il ritorno in campo di Leoluca Orlando. L’ex sindaco di Palermo si candiderà alle prossime elezioni europee, all’interno della lista Alleanza Verdi Sinistra nel collegio Sicilia-Sardegna. Si tratta di una candidatura di prestigio per il progetto politico guidato da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che già la scorsa settimana avevano potuto annunciare l’adesione dell’ex sindaco di Roma, Ignazio Marino.

Cinque volte sindaco di Palermo, Leoluca Orlando è stato anche parlamentare nazionale per tre legislature e parlamentare europeo per una (tra il 1994 e il 1999). Adesso, abbandonato il Partito Democratico, sceglie AVS per l’appuntamento elettorale in programma l’8 e il 9 giugno.

La candidatura di Leoluca Orlando verrà presentata domani mattina, nel corso di una conferenza stampa che si terrà a Roma, a partire dalle 11. In via di definizione gli altri nomi della lista di AVS nel collegio Sicilia-Sardegna. Tra i papabili anche l’ex assessora del Comune di Messina Giuliana Fiertler e il co-portavoce regionale Mauro Mangano.