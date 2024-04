Grande partecipazione al CiokoWine Fest di Alcamo con oltre 60 espositori￼

Si chiuse con un bilancio molto positivo l’edizione 2024 del CiokoWine Fest tenutasi ad Alcamo dal 5 al 7 aprile. L’evento, promosso dalla Cna di Trapani in collaborazione con l’associazione STS e con il patrocinio del Comune di Alcamo, ha fatto registrare la partecipazione di oltre 60 espositori dell’agroalimentare locale, in particolare del cioccolato di Modica IGP e del vino Alcamo DOP, migliaia di visitatori e decine di scolaresche.

“Gli espositori hanno avuto modo di mostrare i loro prodotti a un pubblico più ampio – dichiarano Giuseppe Orlando e Francesco Cicala, rispettivamente presidente e segretario della Cna di Trapani – valorizzando la loro dedizione e il loro impegno nella produzione di vini e cioccolati di alta qualità. Il pubblico, dal canto suo, ha dimostrato grande entusiasmo e curiosità, partecipando attivamente alle degustazioni, ai laboratori e ai seminari proposti”. “Siamo già al lavoro per le prossime edizioni del CiokoWine Fest – aggiungono – con l’obiettivo di renderlo un appuntamento fisso nel calendario degli eventi culturali ed enogastronomici siciliani e non solo. Puntiamo a espandere la portata dell’evento, coinvolgendo ancora più espositori e visitatori. Inoltre, vogliamo incrementare l’offerta di contenuti, con un focus particolare sull’innovazione e sulla sostenibilità nel settore agroalimentare. Speriamo molto nel contributo che possa arrivare da parte della Regione Sicilia, in particolare da parte dell’Assessorato all’agricoltura, alle attività produttive e al turismo”.