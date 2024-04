Ad Alcamo la Giornata della Gentilezza per tutte le famiglie che hanno avuto un bimbo

L’amministrazione comunale di Alcamo ha aderito al Progetto Nazionale “Costruiamo Gentilezza” per diffondere buone pratiche di gentilezza volte al bene comune della collettività. Al riguardo, sabato prossimo 13 aprile, sarà organizzata una giornata dedicata all’accoglienza dei nuovi nati nella comunità locale, per dare il “benvenuto istituzionale” ai bambini nati nel 2023. Tutte le famiglie alcamesi che nel 2023 hanno avuto la gioia familiare della nascita di una bimba o di un bimbo hanno ricevuto, in questi giorni, la lettera d’invito da parte del Sindaco Domenico Surdi per prendere parte, sabato, a partire dalle 10.30, ad un momento di incontro con l’amministrazione e ricevere sia la pergamena ricordo che la chiave simbolo della Giornata della Gentilezza.

Il sindaco Domenico Surdi ha dichiarato: “Abbiamo aderito a questo progetto perché siamo certi che, una pratica di gentilezza ripetuta nel tempo possa diventare un’abitudine, spingendo sempre più persone ad agire con gentilezza ed essere sempre più accoglienti. La “Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati” pone l’attenzione sui sentimenti di speranza della collettività, cosi da immaginare, per le nuove generazioni, un futuro migliore all’insegna della serena e civile convivenza”.