Bimba investita dalla fiamma del barbecue, grave al Civico di Palermo

Una bimba di 3 anni è stata ricoverata d’urgenza al Centro Grandi Ustioni dell’Ospedale Civico di Palermo in gravissime condizioni. Mentre in famiglia stavano per accendere il barbecue per il pranzo in una villa del palermitano, la piccola è stata investita da un ritorno di fiamma – probabilmente causato dall’uso dell’alcol – e questo le ha procurato bruciature di secondo grado in gran parte del corpicino.

Qualche giorno prima, nel messinese, due ragazzini di 13 e 14 anni sono rimasti ustionati durante le festività pasquali, uno per l’accensione del barbecue per arrostire, l’altro in seguito ad un falò improvvisato in spiaggia.