Per Bagli Narranti, a Misiliscemi la presentazione de “I Malarazza” di Ugo Barbara

Riprende, dopo la pausa pasquale, la rassegna letteraria “Bagli Narranti”, organizzata dall’Associazione Misiliscemi, con il Comune e la libreria Ubik di Erice. Domenica 7 aprile alle ore 18.00 al Baglio Elena, a Pietretagliate, sarà presentato “I Malarazza”, di Ugo Barbara, giornalista e scrittore al suo settimo romanzo. Il libro, edito da Rizzoli, racconta l’avvincente epopea della famiglia Montalto che nel 1860 parte da Castellammare del Golfo alla conquista dell’America.

Una storia di emigrazione non dettata dal bisogno, che riversò in quegli anni milioni di italiani, irlandesi e tedeschi sulle coste americane. Antonio Montalto e la moglie, Rosaria Battaglia, sono imprenditori brillanti e capaci che, diversamente da tanti poveri connazionali, vanno negli Stati Uniti non per sfamare i propri figli ma per fare la storia e assicurare loro un futuro grande e luminoso. Un libro pieno di colpi di scena che ha già appassionato tantissimi lettori. Converserà con l’autore, il giornalista e scrittore Maurizio Macaluso mentre le letture saranno a cura della professoressa Antonella Scaduto. In programma la degustazione di vini dell’Azienda OstiNati.