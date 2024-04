Il comico siciliano Giuseppe Castiglia, noto per la sua partecipazione a “La sai l’ultima?“ su Canale 5 e mattatore di Antenna Sicilia, andrà in scena al Cine-Teatro Olimpia, in un esilarante spettacolo di cabaret, venerdì 12 aprile, alle ore 21. Lo spettacolo è patrocinato dall’Amministrazione comunale con la direzione artistica di Mario Incudine. Ticket disponibili presso il punto telefonia Sole Luna, in via Garibaldi, prezzo platea 15 euro, galleria 10 euro.